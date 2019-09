news

Papa Francesco in Africa: venerdì 6/9 ore 8:45 la visita al centro DREAM di Zimpeto in Mozambico. LIVE STREAMING

Papa Francesco è partito questa mattina dall'aeroporto di Roma Fiumicino per il viaggio apostolico in Mozambico, Madagascar e Mauritius, che si concluderà il 10 settembre.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE ORE 8:45 IN DIRETTA SU QUESTA PAGINA

LA VISITA DI PAPA FRANCESCO AL CENTRO DREAM DI ZIMPETO

Come pellegrino di "pace, speranza, riconciliazione" sarà accolto stasera alle 18 all'aeroporto di Maputo in Mozambico dal Presidente Filipe Nyusi, che il 6 agosto ha firmato l'accordo di pace con l'opposizione in vista delle elezioni di ottobre. Un passaggio per il paese nel segno della riconciliazione, che continua a dar frutto all'accordo di pace firmato nel 1992 a Sant'Egidio, "casa della pace e del Mozambico" come ha detto il presidente Nyusi in visita alla Comunità nel luglio scorso.

La giornata del 6 settembre inizierà alle 8:45 (ore locali e ore italiane) con la visita di papa Francesco a DREAM, il centro polivalente della Comunità di Sant'Egidio a Zimpeto, punto di riferimento per la cura di donne e bambini, per il trattamento dell'HIV, la cura della tubercolosi e della malnutrizione. Incontrerà le persone che visitano il centro, le attiviste di Eu Dream, i Giovani per la Pace, e visiterà la struttura.

Sul sito e sulla pagina Facebook della Comunità di Sant'Egidio sarà possibile seguire l'evento in diretta.

Dopo la visita, celebrerà la S. Messa allo stadio di Zimpeto alle 10.00. Nel pomeriggio raggiungerà il Madagascar per la seconda tappa del viaggio apostolico.

Programma completo sul sito vatican.va