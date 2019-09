news

La vacanza della famiglia di Sant'Egidio a New York, tra street art e sogni di pace

Per la prima volta a New York, amici anziani e senza fissa dimora, con I bambini della scuola della Pace hanno passato qualche giorno insieme alla fine dell’estate. Anche così, in una grande città, si costruisce una "pace senza frontiere"



"Sono stati giorni in famiglia, con tante diversità e una grande gioia e gratitudine nel ritrovarsi insieme. Oltre alla tipica raccolta delle mele e al fuoco notturno a cui hanno partecipato tutti, abbiamo pregato per la pace nel mondo e guardato insieme le immagini della visita di papa Francesco a Zimpeto. Al prossimo anno con #santegidiosummer! E' il saluto e la promessa con cui siamo tornati a New York!".