Europeans for Peace: giovani da 15 paesi europei insieme a Madrid per una "Pace senza confini"

Oggi incontro con Andrea Riccardi

15 paesi, 10 lingue, 300 giovani, per lo più "millennials": è l'assemblea "Europeans for Peace" in corso oggi, alla vigilia dell'Incontro "Paz sin Fronteras".



Si sono incontrati alla Delegacion Diocesana de Juventud di Madrid. L'assemblea si è aperta con un intervento di Andrea Riccardi, che ha incoraggiato i giovani a "non essere spettatori" davanti alla violenza e alla guerra, "che incendia tutto ciò che ha intorno", e a prendere in mano il destino del continente: "L'Europa - ha detto - dipende dalla vita che voi farete".