Marcia della Memoria ad Antwerpen il 22 Settembre

Alle ore 18:00 a partire dalla Hendrik Conscienceplein

Il 22 settembre Sant'Egidio organizza ad Antwerpen, in collaborazione con la comunità ebraica, una marcia in ricordo delle vittime della Shoah, che si snoderà dalle ore 18:00 alle 19:30 circa dalla Hendrik Conscienceplein, attraversando il quartiere ebraico, per sostare infine presso il monumento ai deportati.

Infatti la memoria della Shoah è una pietra angolare della costruzione di un'Europa democratica che rispetti le minoranze.