Roma, la città e "gli invisibili": una notte con i senza fissa dimora e i loro amici. GUARDA IL VIDEO

Nel servizio di Milena Minutoli per Rainews è mostrata la Roma degli "invisibili", delle persone senza casa che vivono trascinando valigie di fortuna e che dormono in porticati, marciapiedi, stazioni prima di andare altrove quando arriva la luce del giorno. Sono persone incontrate dalla Comunità di Sant'Egidio, la sera, per offrire pasti caldi e coperte, "che possono salvare la vita, ma non basta", perché anche la solitudine è una minaccia. Più di 15 persone nello scorso inverno hanno perso la vita per il freddo, segno della carenza di posti letto e di una "gestione dell'emergenza" che deve divenire una "gestione dell'accoglienza". Un cambiamento atteso, che significa anche credere che "le cose possono cambiare", come dice nel servizio Antonino, che viveva per strada, ma grazie agli amici di Sant'Egidio è riuscito a rialzarsi e ora aiuta gli altri a ricominciare una nuova vita.

Il servizio "Roma, la città e gli invisibili" sul sito di Rainews