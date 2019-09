news

Anche a Cuba la pace non conosce confini: due giorni di dialogo e preghiera a L'Avana #pazsinfronteras

Nella news i video trasmessi dalla TV cubana

Due giorni di dialogo e preghiera per la pace con la partecipazione delle religioni e di centinaia di persone: l'Incontro "Paz sin fronteras" organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio di Cuba ha reso evidente come Madrid 2019 abbia un valore globale e il suo messaggio veramente non conosca confini.

Dopo una giornata di panels, tenutisi nella Casa de Paz y Dialogo della Comunità di Sant'Egidio, domenica 23 settembre, dopo la preghiera dei cristiani nella chiesa del Cristo del Buen Viaje presieduta dall'arcivescovo de L'Avana, Juan García Rodríguez, che verrà creato cardinale il prossimo 5 ottobre - si è tenuta la grande cerimonia conclusiva al Teatro Martì -con i leaders religiosi e circa 800 partecipanti, trasmessa dalle reti televisive nazionali.

