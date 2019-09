news

Il viceministro degli Affari Esteri di Cuba visita Sant'Egidio e incontra il presidente Marco Impagliazzo

All'inizio del suo viaggio in Italia il viceministro degli Affari Esteri di Cuba Rogelio Sierra Díaz ha visitato la Comunità di Sant'Egidio a Roma, dove ha incontrato il presidente Marco Impagliazzo. Il viceministro ha ringraziato per le attività sociali e di solidarietà che la Comunità di Sant'Egidio porta avanti da molti anni nel suo paese, come ad esempio le Scuole della Pace che sostengono i giovani in diverse città cubane.

Durante l'incontro sono stati anche approfonditi temi di rilevanza internazionale, in particolare la pace e alla stabilità in America Latina.