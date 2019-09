news

Caloroso benvenuto ai profughi siriani arrivati con i #corridoiumanitari. Oggi la consegna del premio Nansen. VIDEO

Alle ore 11 LIVE la conferenza stampa. La premiazione questa sera a Roma

Gli organizzatori dei corridoi umanitari, la Comunità di Sant'Egidio e le Chiese protestanti, danno il benvenuto ai profughi arrivati dal Libano con i corridoi umanitari questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Tra le prime parole di saluto il "buongiorno", nella lingua araba e nella lingua italiana: quest'ultima oggi diventa linguaggio dell'accoglienza, insieme a gesti e abbracci di famiglie che si riuniscono. Le persone arrivate oggi saranno accolte in diverse città italiane e inserite in percorsi di inclusione per un nuovo inizio.

Alle 11 sul sito www.santegidio.org e sulla Pagina Facebook della Comunità di Sant'Egidio la diretta della conferenza stampa di benvenuto.

Questa sera alle ore 19, alla residenza dell'Ambasciatore di Norvegia, la consegna del Premio Nansen dell'UNHCR ai corridoi umanitari. Per Sant'Egidio riceve il premio il presidente, Marco Impagliazzo.