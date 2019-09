news

Premio Nansen - il "Nobel per chi aiuta i rifugiati" - ai corridoi umanitari. Marco Impagliazzo: "Devono crescere!"

Il riconoscimento dell'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati a una "idea straordinaria"

“Questo premio lo dedichiamo a tutti i rifugiati che sono giunti in Europa, e a tutti quelli che sono in attesa di poter entrare in un corridoio umanitario. Questo premio ci sprona a fare ancora di più” ha detto Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, ricevendo insieme a FCEI, Tavola valdese e Caritas italiana il premio Nansen, il riconoscimento dell'UNHCR per l'aiuto ai rifugiati.

Introducendo la premiazione, l'ambasciatrice di Norvegia Margit Tveiten ha detto: "nel nome di Fridtjof Nansen primo Alto commissario della Società delle Nazioni, onoriamo l'impegno straordinario per la protezione dei rifugiati realizzato con i corridoi umanitari"

Il premio è stato consegnato da Roland Schilling, rappresentante regionale dell'UNHCR per il Sud Europa, che ha affermato che i rifugiati hanno bisogno non solo di protezione, ma di soluzioni durevoli come i corridoi umanitari, un'idea straordinaria che si sta diffondendo.

Nello stesso giorno si è completato l'arrivo di 91 rifugiati dal Libano, di cui 47 minori.

25 SETTEMBRE 2019

Foto: UNHCR