Ricordiamo oggi William Quijano, ucciso 10 anni fa in Salvador: alla scuola della pace lottava per dare un futuro ai bambini

Oggi ricorre il 10° anniversario della morte di William Quijano, giovane della Comunità di Sant'Egidio di El Salvador, ucciso nel 2009 per il suo impegno con i bambini nella Scuola della Pace di un quartiere difficile della periferia di San Salvador. Aveva 21 anni.



Tutta la Comunità di Sant'Egidio si unisce ai fratelli del Salvador nel ricordare questo giovane martire ucciso da una "mara", una delle gang violente organizzate che assoldano i giovani poveri nelle periferie del Centro America.

La storia di William Quijano - Samy per gli amici - è quella di un giovane che, in un contesto difficile e violento non perde la speranza, non si fa frenare dalla paura, investe sull’educazione alla pace e alla non violenza.



William nasce il 7 luglio 1988 a San Salvador. Perde il padre all’età di 14 anni e si trasferisce con la madre nel sobborgo di Apopa, a una ventina di km dalla capitale. È un ragazzo come tanti, solo più alto, più espansivo. Come tanti sogna un futuro migliore per sé e la propria famiglia. Continua perciò a studiare, si diploma all’Instituto Nacional de Apopa e tenta la strada dell’università, frequentando la facoltà di Legge. Ma non ce la fa a mantenersi agli studi. Quando gli si offre l’occasione di un impiego a tempo pieno, come promodor sportivo presso il Comune di Apopa, opta per il lavoro.

Non diversamente dagli altri giovani della cittadina William soffriva un ambiente che - aveva scritto in un quaderno a cui affidava riflessioni sparse - “è divenuto estremamente violento, una morte dietro l’altra; e non esiste una coscienza sociale che sostenga la gente”.

L’America Latina si affaccia infatti all’inizio del millennio come un continente alla ricerca di nuovi riferimenti ed equilibri. Alle antiche questioni sociali, ancora irrisolte, si aggiungono altre drammatiche ferite, la penetrazione delle narcomafie e l’esplosione del disagio giovanile, avvelenato dal fascino della violenza. (CONTINUA A LEGGERE)

A lui è dedicato il libro "Alla Scuola della Pace"



