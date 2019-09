news

Ordinazioni sacerdotali a Santa Maria in Trastevere: Sant'Egidio in festa per tre nuovi preti

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Sabato 28 settembre, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, sono stati ordinati tre nuovi preti nella fraternità sacerdotale di Sant'Egidio. Circondati dalla gioia di tantissimi amici, venuti dai diversi quartieri di Roma - dove negli anni della formazione hanno servito i poveri - ma anche dai loro paesi d'origine, dalle loro famiglie e da tutta la Comunità, Philippe, francese, Hugues della Costa d'Avorio e Gervais del Cameroun sono stati ordinati da mons. Vincenzo Paglia.

La gioia e la gratitudine della Comunità riunita nell'assemblea liturgica è proseguita in una festa "di famiglia" con i nuovi sacerdoti, accompagnando in spirito di fraternità la loro scelta per il servizio all'altare e al popolo di Dio.