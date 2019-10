news

Il valore del dono: in Mozambico è ricostruire le case degli anziani

In Italia è Giorno del Dono

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La gratuità è uno dei fondamenti della Comunità di Sant'Egidio. Per questo anche noi celebriamo il giorno del dono. Infatti, il valore del dono va oltre l'aiuto materiale, perché crea un legame e non risponde a logiche di scambio: è un atto d'amore.

In Italia il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, è anche Giorno del Dono, pensato per celebrare questi gesti che avvengono in modo silenzioso tutto l'anno. Nelle periferie dei diversi continenti, ci sono testimonianze quotidiane.



In Mozambico, colpito dal ciclone Idai all'inizio di quest'anno, il dono significa ricostruire le case degli anziani che hanno perso tutto. I giovani di Sant'Egidio lo fanno con le proprie mani e ne hanno già consegnate 7 ad anziani poverissimi. Case belle, di mattoni, come vediamo nel filmato.

CELEBRA LA GIORNATA DEL DONO CON NOI

DONA ONLINE



Dona online €





Altri metodi di donazione