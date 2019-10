news

Una buona notizia: il 4 ottobre è stata sospesa l'esecuzione di Randy Halprin. Ancora una volta, ringraziamo tutti quelli che hanno inviato appelli in suo favore.

La sua esecuzione era prevista per il 10 ottobre, proprio in coincidenza con la Giornata Mondiale contro la Pena di morte.

Ma ieri la Corte d'Appello del Texas ha deciso di sospendere l'esecuzione della condanna a morte, perchè esistono seri dubbi che essa sia frutto di una discriminazione etnico-religiosa. Randy Halprin, di cui abbiamo raccontato la storia QUI, è di religione ebraica e il giudice che lo ha giudicato ostentava le sue posizioni antisemite.

In questi giorni in favore di Randy erano già stati inviati, attraverso questo sito, più di 1.700 appelli per chiedere che fosse garantito un processo equo.