Incontro del Presidente della Repubblica Democratica del Congo con la Comunità di Sant'Egidio

Il Presidente della Repubblica Democratica del Congo Félix Tshisekedi ha incontrato una delegazione della Comunità di Sant'Egidio durante la sua visita a Roma in occasione del Concistoro.



In carica da pochi mesi, il Presidente ha espresso soddisfazione per l'attività umanitaria e di dialogo condotta da Sant'Egidio nel Paese ed ha auspicato un sempre maggiore coinvolgimento della Comunità nel processo di stabilizzazione del Congo.