news

Verso la Memoria della deportazione degli ebrei di Roma, ascoltando la voce di Settimia Spizzichino, testimone della Shoah

Roma, Piazza Santa Maria in Trastevere, ore 19:30

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Ci avviamo a ricordare il 16 ottobre 1943. Una delle date più buie della storia della città di Roma. Lo facciamo riascoltando la voce di una testimone: Settimia Spizzichino, rapita quella mattina nel ghetto, unica donna ebrea romana riuscita a tornare dalla deportazione ad Auschwitz. In questa intervista di tanti anni fa, riattraversava il campo, di notte. Le sue parole aiutano a ricordare. .

Il 12 ottobre, come ogni anno, ci sarà la Marcia della memoria del 16 ottobre 1943 alla quale anche Settimia partecipava portando la sua testimonianza, perché senza memoria non c'è futuro. Partenza del corteo da Piazza Santa Maria in Trastevere alle ore 19:30.