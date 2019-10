news

Giornata Mondiale della Salute Mentale: inclusione e prevenzione sono la ricetta per non lasciare indietro nessuno.

A conclusione del corso “Valgo anch’io!” 14 giovani con disabilità diplomati commis di sala

"Valgo anch’io, la disabilità come risorsa nel mercato del lavoro". Inclusione e prevenzione: la ricetta per non lasciare indietro nessuno. È questo il messaggio diffuso oggi, in occasione dell’evento conclusivo dell’ultima edizione del progetto “Valgo anch’io!”, il corso di formazione per commis di sala destinato a persone con disabilità, realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, grazie all’esperienza della Trattoria de Gli Amici, con il supporto di Neopharmed Gentili e il sostegno di Cattolica Assicurazioni e Laurenzi Counsulting. La consegna dei diplomi è stata l’occasione per accendere i riflettori sull’importanza di promuovere iniziative per superare i tanti pregiudizi che ancora gravano sulle persone percepite come ‘diverse’, e incoraggiare una cultura inclusiva, anche nel mondo del lavoro, che premia la diversità come valore.



L’edizione di quest’anno ha coinvolto 14 persone con disabilità, quasi tutte under 30, che hanno ricevuto una formazione specifica sul servizio di sala da parte di professionisti del settore, finalizzata all’assunzione nell’ambito della ristorazione nella città di Roma.



“In oltre 15 anni con i corsi ‘Valgo anch’io!’ la Comunità di Sant’Egidio ha formato 150 professionisti della ristorazione, commis di sala e di cucina. La maggior parte di loro ha trovato un impegno presso ristoranti e mense, dimostrando come la disabilità è una risorsa da valorizzare anche nel mercato del lavoro, quando si crea una virtuosa collaborazione tra famiglie, società civile e imprese”, dichiara Paola Scarcella, coordinatrice della formazione presso la Trattoria de Gli Amici.



“È per noi motivo d’orgoglio sostenere un’iniziativa importante come questa, i ragazzi che oggi ricevono i diplomi dimostrano che ogni difficoltà può essere superata” ha sottolineato Alberto Minali, Amministratore Delegato di Cattolica.



“Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo progetto – commenta Alessandro del Bono, Amministratore Delegato di Neopharmed Gentili – che ha il merito di dare risposte concrete ad alcuni grandi problemi di oggi, mettendo al centro lavoro e salute”.

Inoltre è stato presentato il nuovo portale "Valgo anch'io!", in fase di realizzazione, che porrà in contatto le imprese, i ristoranti con chi cerca lavoro nel mondo della disabilità. Il portale è promosso dalla Comunità di Sant'Egidio e da Neopharmed Gentili.