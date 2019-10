appuntamento

Presentazione del film "Le beatitudini di Sant'Egidio". Preevento della Festa del Cinema di Roma

Casa del Cinema (Largo M. Mastroianni, 1), ore 18

Preghiera, Poveri, Pace. Sono le 3 “P” che ispirano la Comunità di Sant’Egidio. Da Santa Maria in Trastevere, dove la Comunità prega ogni sera, si raggiungono tutti i continenti, per arginare i grandi nemici dell'umanità: la guerra, l’ingiustizia sociale, le malattie. A Natale la basilica trasteverina si trasforma in una splendida sala da pranzo; invitati: i poveri, amici di Sant’Egidio durante tutto l’anno. È un mondo alla rovescia, dove chi è abituato a piangere, sorride e, a volte, ride.

Il film mostra la vita di una comunità unica al mondo, la Comunità di Sant’Egidio. Fondata a Roma nel 1968 e oggi radicata in tutti i continenti, è luogo di reale solidarietà e propulsore attivo della pace nel mondo. In una perfetta sceneggiatura del reale, tutti i personaggi e i luoghi compongono una polifonia. Il movimento è interno alle inquadrature che formano un affresco pittoresco. È il primo lavoro su Sant’Egidio che vede la partecipazione attiva della Comunità.



Scritto e diretto da JACQUES DEBS, è una produzione STEMAL ENTERTAINMENT con RAI CINEMA, in associazione con LES FILMS D’ICI - JACQUES DEBS in collaborazione con KTO, in associazione con LA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO, prodotto da DONATELLA PALERMO, con il montaggio di THIERRY SIMONNET, la fotografia di GRETA DE LAZZARIS, il suono di MAXIMILIEN GOBIET, le musiche originali di JOEL GRARE prodotte da ALA BIANCA GROUP



Dati i posti limitati, per partecipare, inviare un'email a [email protected]