"Non c'è futuro senza memoria della Shoah". Il video dei Giovani per la Pace per il #16ottobre1943

In occasione del 16 ottobre 1943, a 76 anni dalla deportazione degli ebrei romani, i Giovani per la Pace ripercorrono in un video la memoria dello sterminio, partendo da Auschwitz per arrivare al significato della testimonianza che viene oggi affidata alle future generazioni.