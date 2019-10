news

Lo Spirito di Assisi, un ponte di pace e dialogo che da Madrid arriva in Africa, Asia e America

L'Incontro delle religioni e delle culture per una "pace senza confini" nelle Comunità di Sant'Egidio nel mondo

La "Pace senza confini" che nasce dal dialogo tra religioni e culture continua ad attraversare il globo, portando ovunque lo Spirito di Assisi, come Sant'Egidio fa da quando, nel 1986 papa Giovanni Paolo II invitò nella città di san Francesco le religioni mondiali, per pregare unanimemente per la pace.

Dopo l'incontro "Paz sin fronteras" di Madrid, che ha riunito rappresentanti delle religioni e dei mondi della cultura di tutto il mondo, in diversi Paesi si stanno svolgendo eventi che ne ripropongono lo spirito, per costruire una pace globale e locale allo stesso tempo.

Cuba, Lima, Abidjan, Maputo, Uvira, Goma, Buenos Aires, San Salvador, Nampula... sono solo alcune delle città dove l'incontro si è già svolto VEDI TUTTO

Ma in questi giorni e nelle prossime settimane sono ancora moli i luoghi nel mondo dove soffia lo spirito di Assisi.

Il 19 ottobre si tiene a Yogyakarta in Indonesia. Il 27 ottobre a Douala in Camerun e a Città del Messico.

Per meglio dire, si terranno "Paix sans frontières", "Paz sin fronteras" e "Damai Tanpa Batas", diversi modi per parlare il linguaggio comune della pace.

