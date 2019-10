news

In preghiera nel luogo dove è stata fatta violenza a un uomo senza dimora

Alcuni giorni fa, alla fermata della metropolitana vicino alla stazione di Porta Susa a Torino, un uomo senza fissa dimora è stato aggredito e picchiato da tre giovani. Nella stessa piazza, i Giovani per la Pace hanno pregato insieme alle persone che vivono per strada, per la pace e la fine di ogni violenza.



La Comunità di Sant'Egidio, ogni mercoledì sera, si riunisce nei pressi di Porta Susa per distribuire i pasti per strada.