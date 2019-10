news

L'affetto di tutto un quartiere per i "nonni": a Novara l'esperienza del "negozio"

Una festa in piazza che mostra che è possibile e bello vivere insieme

Il negozio “Viva gli anziani” a Novara ha continuato per tutta l’estate ad essere un punto di riferimento costante per gli anziani del quartiere, e non solo.

Un luogo dove scambiare due chiacchiere, fare richieste di aiuto o di informazioni, un presidio telefonico da cui gli operatori telefonano per aiutare gli anziani, poco alla volta “il negozio” – dove tutto è gratuito e non ci sono merci – è diventato familiare anche agli studenti della Scuola di lingua e cultura italiana e ai ragazzi della Scuola della pace. Iniziative che la Comunità di Sant’Egidio porta avanti insieme ai Giovani per la Pace per ricostruire il tessuto sociale, anche inventando un nuovo uso degli spazi.

Il negozio è piccolo per accogliere tutti, allora la “Festa dei nonni” di venerdì scorso si è svolta proprio lì davanti, sulla piazza della chiesa, in collaborazione con l’istituto comprensivo Bellini. Quella che è l’unica vera piazza del quartiere Sant’Agabio di Novara, con pochi luoghi di ritrovo, è diventata una piazza senza confini: uniti tutti dall’amicizia e dal bisogno di vivere insieme, con canti, poesie e “lettere ai nonni” italiani e lontani, spesso oltreoceano. La manifestazione si è tenuta qualche giorno prima anche nel quartiere di Sant’Andrea, per moltiplicare le iniziative di sensibilizzazione sul tema degli anziani.

È una festa che unisce nell’affetto per gli anziani. Anche chi vive da poco in Italia e, mentre impara la lingua alla scuola organizzata da Sant’Egidio, accetta volentieri l’invito ad aiutare. Gli anziani del quartiere diventano allora i “nonni”, persone circondate dall’affetto di una famiglia umana.

