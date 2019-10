news

"Con la musica classica per l'Africa": un concerto a Budapest per ricostruire Beira

Il pianista ungherese Károly Mocsári ha eseguito opere di grandi compositori per sostenere la ricostruzione della città di Beira, in Mozambico, colpita nel marzo 2019 dal ciclone Idai. Il concerto di beneficenza si è tenuto il 16 ottobre presso l’Istituto francese a Budapest per sostenere l’intervento della Comunità di Sant’Egidio nel paese africano, in cui è presente con il programma DREAM. La dottoressa Mónika Körtvélyessy, medico e “ambasciatrice onoraria” di DREAM in Ungheria, ha dato testimonianza del suo lavoro volontario in Malawi, un altro degli 11 paesi in cui è presente il programma che ha ridato salute e speranza a un milione di malati e ha reso possibile la nascita di 100mila bambini nati liberi dal virus HIV da madri sieropositive.

PER SOSTENERE LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI BEIRA CLICCA QUI