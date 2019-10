news

#WorldPastaDay, visita della ministra Bellanova alla mensa per i poveri di Via Dandolo della Comunità di Sant'Egidio

Oggi la ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova ha visitato la mensa di Via Dandolo a Roma, insieme a una delegazione di pastai. L'occasione è il World Pasta Day che, il 25 ottobre, celebra l'alimento base della dieta mediterranea. "È doveroso essere in questo luogo che ogni giorno accoglie persone in difficoltà, per ringraziare Sant'Egidio per il suo impegno nella solidarietà e dare un messaggio di inclusione al nostro Paese, che ne ha molto bisogno", ha dichiarato la ministra prima di salutare alcune delle persone sedute a tavola per mangiare e i volontari della Comunità.

Gli industriali dell'Unione Italiana Food doneranno, nei prossimi giorni, 15 tonnellate di pasta, che verrà distribuita a poveri e famiglie bisognose nei centri di Sant'Egidio in tutta Italia.