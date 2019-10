news

Cohousing e monitoraggio attivo: due proposte per contrastare l'isolamento degli anziani

Da un Convegno a Mestre alcune esperienze della Comunità di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Lunedì 28 ottobre si è tenuto a Mestre un Convegno dal titolo “Una città per gli anziani è una città per tutti”, in cui, tra i tanti interventi, sono state proposte alcune soluzioni concrete alla questione dell'isolamento degli anziani, tema sempre più centrale nella vita di tante città italiane ed europee. In particolare sono state presentate le esperienze che la Comunità di Sant'Egidio ha portato avanti in alcune città italiane: il Programma Viva gli Anziani, a Novara e a Roma, e due esempi di cohousing a Padova, che hanno mostrato come sia possibile combattere l'isolamento degli anziani.

Il convegno ha seguito di pochi giorni un interessante scambio di lettere e opinioni avvenuto sul quotidiano “Il Mattino” di Padova che ha coinvolto l'ex sindaco Settimo Gottardo, l'attuale primo cittadino Sergio Giordani e Alessandra Coin della Comunità di Sant'Egidio, a proposito della necessità di ricostruire il senso di comunità nelle città, a tutela di tutti ma in particolare delle persone più fragili, come ad esempio gli anziani soli.

Lettera di Alessandra Coin

Lettera di Settimo Gottardo

Lettera di Sergio Giordani