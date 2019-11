appuntamento

Nell'anniversario della Notte dei cristalli marcia della Memoria a Barcellona il 9 Novembre

Inizio alle 18:30 dalla piazza del Pedró

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A Barcellona avrà luogo il 9 Novembre la marcia in Memoria delle vittime della Shoah "Non c'è futuro senza memoria", affinché non si ripeta più una simile tragedia e venga sradicata la cultura dell'odio e del razzismo.

La marcia partirà dalla piazza Pedró e si concluderà con una cerimonia finale sulla piazza Sant Just.