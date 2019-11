appuntamento

A Würzburg il 28 Novembre Marcia silenziosa in Memoria della deportazione degli ebrei

Alle ore 18:30 a partire dalla Domvorplatz

A Würzburg il 28 Novembre si fa memoria del 27 novembre 1941, giorno in cui ebbe inizio la deportazione degli ebrei della città e della regione circostante. Per mantenere vivo il ricordo di questi tragici eventi la Comunità di Sant'Egidio e la Comunità Ebraica promuovono una marcia silenziosa che si snoderà per le vie del centro.

Durante la cerimonia prenderanno la parola: Josef Schuster, presidente del Consiglio Centrale Ebraico; il sindaco Christian Schuchart; il vescovo ausiliare Ulrich Boom; Edda Weise, decana della Chiesa evangelica; Angelika Wagner, della Comunità di Sant'Egidio.