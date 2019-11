news

"The imam and the pastor", da nemici a uomini di pace. Una serie di conferenze in Belgio promuovono una cultura del dialogo

Anni ad affrontarsi come nemici, leader di due movimenti giovanili cristiani e islamici radicali. “The Imam and the Pastor”, un imam e un pastore della Nigeria hanno raccontato a migliaia di studenti del Belgio la loro strada alla riconciliazione, che li ha portati a viaggiare come amici per diffondere un messaggio di pace.

L’imam Muhammad Ashafa e il pastore James Wuye hanno incontrato gli studenti nelle conferenze organizzate dalla Comunità di Sant’Egidio e dai Giovani per la Pace a Lovanio, con i saluti del sindaco Mohammed Ridouani e di Jan De Volder, al Teatro Elckerlyc e all’Università di Anversa.