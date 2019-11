news

"La speranza dei poveri non sarà delusa". Il messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri

Domenica 17 novembre si celebra la Terza Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia e divenuta un appuntamento mondiale, a cui la Comunità di Sant'Egidio si unisce laddove è presente: in tante città europee, come in Africa, Asia e America Latina, con anziani, bambini di strada e delle Scuole della Pace, minori in difficoltà, detenuti.



Si legge nel messaggio del Papa:



«La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del Salmo manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita.LEGGI TUTTO