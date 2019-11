news

Compie 20 anni “Insieme per l’Europa”, la rete di movimenti cristiani e Comunità che ha tra i suoi iniziatori Andrea Riccardi e Chiara Lubich

Insieme per l’Europa, un “libero convergere” di movimenti cristiani, più di 300, tra cui la Comunità di Sant’Egidio, ha celebrato il suo 20mo anniversario con un convegno che si è svolto dal 7 al 9 novembre in Germania al Centro Ecumenico di Ottmaring, nel Municipio e nella chiesa di Sant’Anna di Augsburg.

A 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino e a 20 dalla “Dichiarazione congiunta sulla giustificazione” della Federazione mondiale luterana e della Chiesa cattolica, la celebrazione degli anniversari è occasione per guardare avanti, perché l’Europa continui a fondarsi ogni giorno sul dialogo e si incontri per promuovere l'impegno per la pace, la cura del creato, la solidarietà con i poveri, il bene comune e la fratellanza tra i popoli.