Firmato un accordo tra il governo della Repubblica Argentina e la Comunità di Sant'Egidio

Un "Accordo inter-istituzionale sulle attività nazionali e internazionali" è stato firmato nella Sala della Pace della Comunità Di Sant'Egidio dal Presidente Marco Impagliazzo e dal Segretario del Culto della Nazione della Repubblica Argentina. L'Accordo permetterà una collaborazione istituzionale sui temi della lotta alla povertà, della pace e del dialogo.

Marco Impagliazzo ha sottolineato la lunga storia di amicizia e di cooperazione tra l'Argentina e la Comunità di Sant'Egidio ed ha ricordato come l'Argentina rappresenti un laboratorio per la collaborazione tra fedi diverse. "Mi considero da tempo un amico di Sant'Egidio" ha sottolineato il Segretario al Culto, cogliendo l'occasione per ringraziare per il lavoro svolto al servizio dei più deboli della società in tutto il Paese.