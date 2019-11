appuntamento

Prepariamo la strada: sconfiggiamo l'odio. Il 29 novembre il XII Incontro Internazionale dei Ministri della Giustizia per un mondo senza pena di morte

Camera dei deputati - Via Campo Marzio 78, ore 10

XII Incontro Internazionale dei Ministri della Giustizia



PREPARIAMO LA STRADA: SCONFIGGIAMO L'ODIO

Per un mondo senza Pena di Morte

Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari - Camera dei deputati

Via di Campo Marzio, 78 - Roma



VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

10.00 - 13.30

Relazioni Introduttive

Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio

Adama Dieng, Consigliere Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla Prevenzione dei Genocidi

Tsakhiagiin Elbegdorj, già Presidente della Mongolia e rappresentante della Commissione Internazionale contro la pena di morte ICADP



Saluti

Rita Adam, Ambasciatore della Confederazione Svizzera in Italia



Contributi

Mario Marazziti, Comunità di Sant’Egidio

Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia, Italia (tbc)

Milena Santerini, Vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano

Flavien Mbata, Ministro della Giustizia, Repubblica Centrafricana

Suzana Norlihan Binti Alias, Avvocato e testimone, Malesia

Bassole Rene Bagoro, Ministro della Giustizia e Guardasigilli, Burkina Faso



L’ingresso in sala inizierà alle ore 9.00



Per potere partecipare al convegno è necessario confermare entro martedì 26 novembre 2019 la propria adesione a: 39 06.585661 - [email protected]



Il protocollo della Camera dei deputati, per l’ingresso in aula, richiede agli uomini di indossare la giacca.

