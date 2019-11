appuntamento

"No Justice Without Life": Conferenza Internazionale il 22 Novembre promossa da Sant'Egidio e dall'Ambasciata d'Italia a Tokyo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Venerdì 22 novembre a Tokyo, alla Camera dei rappresentanti della Dieta del Giappone, si terrà la conferenza internazionale "No Justice Without Life" sugli sviluppi del sistema della pena capitale nel Paese. La conferenza è organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio, con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo, del All‐Party Parliamentary Group to Consider the Future of the Death Penalty in Japan e del Japan Federation of Bar Associations; e con la cooperazione del Seimeizan Shweitzer Temple e del Soka Gakkai Peace Committee.