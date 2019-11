news

Sud Sudan: passi avanti per l'accordo di pace. Mercoledì 20 novembre la conferenza stampa a Sant'Egidio

Piazza Sant'Egidio 3a, ore 12

Si sono riuniti in questi giorni a Sant’Egidio alcuni rappresentanti del South Sudan Opposition Movements Alliance, la coalizione che raccoglie i movimenti di opposizione del Sud Sudan che non hanno aderito all’accordo di pace di Addis Abeba dello scorso anno. Dopo una attenta analisi della difficile situazione in cui versa il Paese, anche alla luce della recente proroga del periodo di pre-transizione e del forte incoraggiamento di Papa Francesco perché si arrivi presto ad una soluzione pacifica e ad un governo di unità nazionale, i delegati presenti a Roma hanno deciso di impegnarsi per infondere nuovo slancio al processo di pace.



Domani, mercoledì 20 novembre alle 12.00, a Sant’Egidio i rappresentanti del South Sudan Opposition Movements Alliance rilasceranno una dichiarazione alla stampa.

PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI