I rom di via Rubattino, 10 anni dopo: l'amicizia sconfigge la rassegnazione, vivere insieme è possibile

A 10 anni dallo sgombero della baraccopoli di via Rubattino a Milano, la Comunità di Sant’Egidio ha fatto il punto sulle storie dei rom sgomberati e l’impegno di integrazione che seguì a quel fatto. Ad oggi, infatti, la quasi totalità di quelle persone (73 famiglie) vive in casa. “In ogni nucleo almeno un adulto lavora; il 100% dei minori frequenta le scuole dell’infanzia, primarie e medie, molti ragazzi studiano alle superiori e fanno volontariato”.



Con un incontro dal titolo “I rom di via Rubattino 10 anni dopo. Immagini, video e racconti di un’integrazione possibile”, persone rom hanno portato la loro testimonianza. Sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, e Milena Santerini dell’Università Cattolica e Comunità di Sant’Egidio; hanno coordinato Stefano Pasta, Assunta Vincenti, Flaviana Robbiati e Elisa Giunipero.



Dieci anni di amicizia ci dicono che tanti muri sono stati abbattuti, tante cose che ritenevamo impossibili sono diventate la normalità: è normale che un ragazzo finisca le medie e si iscriva alle superiori, è normale che due amici rom e non rom escano insieme a Milano che è la città di entrambi, è normale che un anziano milanese sia accudito da una donna rom. È diventato normale che persone tanto diverse si sentano parte della stessa famiglia. È stata un’amicizia che ha chiesto di cambiare a tutti, ai rom e ai non rom.

