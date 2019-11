news

Una casa aperta sulla strada, bella e luminosa: inaugurato un nuovo spazio di Sant'Egidio alla Magliana, nella periferia di Roma

“Questa casa ha tante porte aperte sulla strada, così come i cuori di tutti noi devono essere sempre aperti agli altri, soprattutto ai più deboli”. Con queste parole Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, ha inaugurato ieri la nuova sede della Comunità a Magliana, quartiere della periferia sud-ovest di Roma. Tantissimi i presenti, dai bambini ai più anziani, che hanno partecipato ad un momento di festa che ha coinvolto tutto il quartiere.



Nei locali, luminosi, colorati e ben riconoscibili dalla strada, la Scuola della Pace accoglie bambini di famiglie provenienti da tanti paesi diversi, italiani e nuovi europei che affrontano insieme la sfida dell’integrazione, in una realtà attraversata purtroppo nel passato recente da tensioni ed episodi violenti, soprattutto nei confronti di persone immigrate e rom.



Marco Impagliazzo ha sottolineato come questa inaugurazione avviene significativamente nei giorni in cui si celebrano i 30 anni della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia, evento che richiama alla responsabilità di dare più voce a tutti i bambini del mondo.



Un altro anniversario importante è stato ricordato: i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, memoria che ha ricordato a tutti i presenti, grandi e piccoli, la responsabilità di far cadere quei muri invisibili di pregiudizio ed esclusione che si sono innalzati anche nel quartiere di Magliana.

La sede, che accoglierà l’impegno di Sant’Egidio a fianco dei più poveri in questa parte della città, è da oggi un punto di riferimento per tutti coloro che cercano vie nuove per dare un volto umano ed accogliente non solo al quartiere di Magliana, ma a tutta la città.