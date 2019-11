news

Eredi di pace e solidarietà per liberare tanti dalla paura. La visita di Marco Impagliazzo a Varsavia

Nei giorni scorsi Marco Impagliazzo ha visitato Varsavia, incontrando le Comunità di Sant'Egidio della Polonia. In un'assemblea a cui hanno partecipato le comunità di Varsavia, Poznan e Chojna, il presidente di Sant'Egidio ha ricordato la preghiera per la pace tenutasi nella capitale polacca il 1° settembre 1989, alla vigilia di grandi cambiamenti per l'Europa. "Le Comunità di Sant'Egidio della Polonia sono eredi di questa storia e portano una grande responsabilità: essere artefici di una rivoluzione pacifica, difendendo i poveri e liberando tanti dalla paura, come ha fatto san Giovanni Paolo II", ha detto.



Domenica mattina Marco Impagliazzo ha visitato la "Casa delle due Sorelle", donne ex senza dimora che accompagnate dall'affetto della comunità hanno ritrovato la dignità di una casa. Durante un pranzo festoso nella sede della comunità di Varsavia, alcuni poveri hanno testimoniato come l'incontro con la famiglia della comunità li libera dalla solitudine e li aiuta ad affrontare le difficoltà della vita.