La Memoria della deportazione degli ebrei di Monaco, mentre si manifestano nuovi episodi di antisemitismo

Il 20 Novembre 1941 i mille ebrei di Monaco ancora sfuggiti alle persecuzioni vennero deportati a Kaunas, dove furono tutti sterminati il 25 Novembre. Tra loro c’erano 94 bambini.

Purtroppo questa Memoria è diventata di attualità, perché nei giorni scorsi è stata rotta la vetrina di un ristorante ebraico e infranta la stele che ricordava uno di quei mille ebrei.

La Comunità di Sant’Egidio e la Comunità Ebraica di Monaco hanno tenuto una Marcia silenziosa per tenere viva la Memoria della Shoah.

La presidente della Comunità Ebraica Charlotte Knobloch, una sopravvissuta, ha ricordato tra le lacrime la nonna uccisa a Terezin: “Ha dato la sua vita per me”. Ha poi espresso la sua gratitudine per questa Memoria portata avanti ogni anno: “Sono fiera della Comunità di Sant’Egidio, che si cura che questa Memoria non venga trascurata e in testa alla marcia pone la scritta: Non c’è futuro senza memoria”.

Una rappresentante dei Giovani per la Pace ha ricordato l’appello proclamato questa estate durante il pellegrinaggio ad Auschwitz.

Ursula Kalb, di Sant’Egidio dopo aver detto che “è necessario prendere le distanze dal linguaggio duro che discrimina e disprezza e dobbiamo costruire il dialogo nel rispetto e nell’amicizia per tutti: il rifiuto dell'altro apre le porte alla violenza”, ha promesso alla Comunità Ebraica: “Non vi lasceremo mai da soli!”.

In rappresentanza del Comune ha preso la parola Katrin Habenschaden, che ha deplorato i recenti atti di violenza contro gli ebrei, affermando che occorre prendere coscienza della responsabilità che portiamo.