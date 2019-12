news

20 anni di preghiera "online" con la Comunità di Sant'Egidio: la Parola di Dio ogni giorno dal sito ai social

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Venti anni insieme. Dal 1 gennaio 1999 il nostro sito www.santegidio.org condivide il brano del giorno dalla Bibbia e un breve commento per accompagnare la preghiera quotidianamente. Non esistevano ancora Wikipedia (2001), Facebook (2004) e YouTube (2005), però sulle nostre pagine digitali si poteva già trovare la Parola di Dio, per accompagnare la preghiera personale.



Per pregare con la Comunità di Sant’Egidio online e offline

La mattina la preghiera si può trovare sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram.

La sera alle 20:30, dal lunedì al venerdì, il sito trasmette nella home page in streaming video la preghiera con la Comunità di Sant’Egidio dalla Basilica di S. Maria in Trastevere a Roma. Puoi rivederla e riascoltarla dalla pagina Podcast sul nostro sito o dall’applicazione disponibile per Android.

Sul sito possono trovarsi anche testi di omelie pronunciate in occasioni di liturgia e preghiera della Comunità di Sant'Egidio, con immagini e video.



La preghiera online negli anni ha portato la Parola di Dio a molti, a inizio e fine giornata, a chi desidera orientare i suoi passi, a chi per la malattia non può muoversi e uscire. “Offline” la Comunità, ovunque è presente, apre la sua preghiera a quanti a fine giornata vogliono rivolgere il proprio sguardo al Signore (contatta la Comunitù più vicina con il Modulo Contatti).