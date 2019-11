news

“La forza degli anni”, un corso di formazione a Parma per il personale delle case di riposo

La Comunità di Sant'Egidio coinvolta per parlare di umanità e spiritualità nel servizio di cura agli anziani

A Parma l'Azienda servizi alla persona “Ad Personam” che gestisce le principali case di riposo della città, ha deciso di svolgere un corso di formazione per i propri dipendenti in colllaborazione con la Comunità di Sant'Egidio. L'amicizia quasi ventennale della Comunità con gli anziani ospiti delle loro strutture e la collaborazione fruttuosa con il personale, hanno spinto l'azienda ad approfondire alcuni temi, che spesso non sono trattati nella formazione tradizionale degli operatori, come ad esempio il rispetto e la dignità della persona umana nella relazione di cura e le domande di spiritualità, che si incontrano in momenti importanti come la malattia e la morte.

Il corso, di 3 lezioni, iniziato il 30 settembre, ha coinvolto circa 100 tra infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti ed educatori e sarà replicato per tutto il resto del personale il prossimo anno. L'esperienza della Comunità di Sant'Egidio con gli anziani, attraverso il libro “La forza degli anni”, proposto come testo per il corso, è stato il nucleo centrale delle lezioni che si sono succedute secondo il seguente programma: “Come prendersi cura della fragilità del corpo”, tenuta da Marcella Saccò “Invecchiamento della popolazione tra fragilità e forza degli anni” tenuta da Giuseppe Liotta ed infine “Quando sono debole , è allora che sono forte (2Cor 12,10)” tenuta da Don Francesco Tedeschi.

Durante le tre lezioni, in cui è stata espressa profonda gratitudine per la presenza amica della Comunità tra gli anziani ospiti di Ad Personam, gli interventi dei partecipanti si sono concentrati soprattutto sull'importanza dello stare accanto agli anziani, soprattutto in quei momenti di difficoltà e di sofferenza, in cui rimane l'unica cosa che è possibile fare.