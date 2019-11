news

I Ministri della Giustizia partecipanti al XII Incontro Internazionale "Per un mondo senza pena di morte" alla Farnesina

Venerdì 29 novembre il convegno continua alla Camera. LIVE STREAMING ALLE ORE 10

La Farnesina ha ospitato oggi i ministri partecipanti al XII Congresso Internazionale dei Ministri della Giustizia, “A World without the Death Penalty”. L’evento, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, si propone di incoraggiare e sostenere i Paesi che hanno intrapreso o che potrebbero intraprendere un processo istituzionale di abolizione della pena capitale.



Dopo l’introduzione di Mauro Garofalo, responsabile per le relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio, la Vice Ministra è intervenuta per ringraziare Sant’Egidio e i ministri convenuti a Roma e ha detto: “Impegnarsi contro la pena di morte significa impegnarsi per affermare il valore supremo della dignità di ogni singolo essere umano”.



Il Ministro della Giustizia dello Zambia, Given Lubinda, ha replicato a nome dei presenti, attirando l’attenzione tra l’altro sulla necessità di riforme della giustizia e costituzionali concrete che nei vari Paesi rendano irreversibile il superamento della pena di morte.

