Cities for Life: più di duemila città nel mondo hanno detto sì alla vita e no all'odio e alla pena di morte

30 novembre, Giornata delle città per la vita, contro la pena di morte. Il centro ideale è Roma, dove si illumina il Colosseo (ore 18, live streaming)

Blantyre, Berlino, Torino, Napoli, Barcellona, e Milano sono solo alcune delle 2340 città che in questi anni hanno aderito alla Giornata Mondiale delle Città per la Vita, Città contro la Pena di Morte. Ogni anno, il 30 novembre, per ricordare la data in cui nel 1786 il Granducato di Toscana, primo stato al mondo, abolì la pena capitale dal proprio ordinamento giuridico, centinaia di monumenti vengono illuminati nel mondo, come segno tangibile dell'adesione alla più grande mobilitazione contemporanea planetaria, nata con lo scopo di indicare una forma più alta e civile di giustizia.

Il centro ideale di questo movimento mondiale è Roma, dove oggi, alle ore 18, si illuminerà il Colosseo.

