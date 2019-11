news

Thanksgiving senza muri: a New York una festa di inclusione e amicizia

Anche quest’anno abbiamo celebrato insieme la Festa del Ringraziamento, il noto Thanksgiving americano, con tanti amici di tutte le età a da tutte le provenienze e con cibo in abbondanza. Epiphany Church ci ha ospitato in una bella sala decorata a festa.



Abbiamo riaffermato che “A Sant’Egidio crediamo e lavoriamo per un mondo senza muri: non ci piacciono I muri che ci separano gli uni dagli altri, quelli che separano un paese dall’altro respingendo chi cerca sicurezza e una vita migliore e i muretti della nostra vita che ci fanno guardare con diffidenza al nostro prossimo. I muri ci lasciano più poveri e più soli; ci tolgono la ricchezza e l’amore che vengono dagli altri, da tutti. Crediamo e siamo contenti di vivere una vita in cui costruire ponti su cui incontrare l’altro e scoprire la bellezza di essere insieme.”

Il nostro amico Richard, ha detto: “Conosco la Comunità da 9 anni e loro sono veramente speciali, vivono il Vangelo sul serio!”

Il prossimo appuntamento è presto, per il grande pranzo di Natale: tutti sono invitati!



