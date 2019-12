news

Scarica il kit di materiali "A Natale aggiungi un posto a tavola"

La locandina e le grafiche per il pranzo con i poveri della Comunità di Sant'Egidio

"Sulla locandina ho visto il numero per donare e la pagina sul Natale. Con il mio aiuto e di tanti altri speriamo di aggiungere molti posti a tavola!"

"Ho visto la tua storia WhatsApp. Non conoscevo il Pranzo di Natale e quest'anno aiuterò con i regali. Grazie!"

La bellezza del Natale è in un invito. Nel 2019 ci sono tanti modi per far conoscere il Pranzo di Natale di Sant'Egidio con i poveri e i modi per sostenerlo (con il numero 45586 e il sito) e partecipare. Qui trovi la locandina, anche in formato stampabile, e tanti formati per i social (Facebook, Instagram, WhatsApp, ecc.).

Locandina

Scarica la locandina (PDF)



Scarica in formato immagine

Formato Storia per i social

Scarica la Storia

Scarica il formato animato (.mp4)

Formato quadrato per i social



Scarica l'immagine

Scarica la versione animata (.mp4)

Cornice per il profilo di Facebook



Aggiungi la cornice