news

Povertà: salvare chi vive per strada, affrontare la nuova emergenza abitativa. VIDEO

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Venerdì 6 dicembre, alle ore 11, la Comunità di Sant’Egidio presenta, in conferenza stampa, la trentesima edizione di “DOVE mangiare, dormire, lavarsi” – 262 pagine di indirizzi utili ai senza dimora e a chi li aiuta durante tutto l’anno – conosciuta meglio come la “Guida Michelin dei poveri”.

Per l’occasione sono illustrati e interpretati alcuni dati sulla povertà in Italia con un focus su Roma avanzando proposte concrete, rivolte alla società civile e alle istituzioni. L’emergenza abitativa e la risposta del cohousing.

SCARICA GRATUITAMENTE LA TUA COPIA DIGITALE DEL DOVE MANGIARE DORMIRE LAVARSI



Sono comunicati anche i “numeri della solidarietà” e diffuse informazioni sui pranzi di Natale della Comunità di Sant’Egidio in Italia e nel mondo, per i quali anche quest’anno è stata lanciata una campagna straordinaria a cui tutti possono contribuire: la solidarietà è la risposta alla diffidenza e alla paura.

Interverrà

Don Marco Gnavi, parroco di Santa Maria in Trastevere