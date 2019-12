appuntamento

Christmas Run For Sant'Egidio: il 22 dicembre a Roma corre la solidarietà per l'Africa

A Villa Pamphili a Roma, domenica 22 dicembre corre la solidarietà per l'Africa. Torna la corsa "Christmas Run For Sant'Egidio" a sostegno delle attività del programma DREAM della Comunità.

I partecipanti, per i percorsi dai 4 ai 15 chilometri, o per la passeggiata (la Christmas Walk), indosseranno i cappelli rossi natalizi in un'edizione sempre più partecipata, che è festa dell'ambiente, della cultura e dello sport solidale.

L'edizione passata ha contribuito all'apertura del nuovo centro di Dubreka, in Guinea Conakry, dove si ricevono cure gratuite grazie alle attrezzature mediche acquistate.

ISCRIVITI ALLA CHRISTMAS RUN FOR SANT'EGIDIO