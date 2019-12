Stiamo preparando i regali per i nostri amici che verranno ai pranzi di Natale di Sant'Egidio. Vuoi aiutarci?

news

Manuel ha 8 anni, avrebbe bisogno di uno zaino per i libri; Edgar è il settimo di dodici fratelli, gli servono un paio di scarpe; Marika non ha giocattoli e sogna da sempre una Barbie. Ma c'è anche Marisa che di anni ne ha 85 e ama le sorprese, per lei è pronta una bella sciarpa ed un profumo. E Viktor, che per anni ha vissuto per strada ed ora finalmente ha un tetto, a cui regaleremo una bella coperta.

È solo qualche esempio. In tutto il mondo, in questi giorni, stiamo preparando i regali per i nostri amici che parteciperanno ai pranzi di Natale. L'anno scorso eravamo 240.000, quest'anno.... forse qualcosa di più. Per tutti ci sarà un regalo, con il nome sul pacchetto, perché quando aggiungiamo un posto a tavola lo facciamo per un familiare, un amico carissimo, il cui nome è scritto nel nostro cuore.

Tante sono anche le persone che, in questo periodo, sostengono questo lavoro e portano ai nostri centri di raccolta regali nuovi per gli amici che parteciperanno il 25 dicembre ai pranzi di Natale della Comunità di Sant'Egidio.