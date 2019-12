news

Al Laboratorio d'Arte de Gli Amici e alla Scuola della Pace di Ostia, la visita a sorpresa di Francesco Totti

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

È stato un pomeriggio di festa quello di ieri nella casa della Comunità a via Baffigo a Ostia. Le attività di pittura del laboratorio d'arte degli Amici sono state simpaticamente "sconvolte" dalla visita, a sorpresa, di Francesco Totti e di sua moglie Ilary Blasi. I due si sono fermati con gli Amici facendosi spiegare il significato dei quadri e le varie tecniche con cui venivano dipinti.



Ma anche un nutrito gruppo dei bambini della pace e dei giovani per la pace ha salutato Francesco e Ilary spiegando loro le attività della Scuola della Pace. Non sono mancati selfie e autografi per esprimere l'allegria di una visita dell'asso del calcio tanto benvoluto. Per gli Amici, una maglietta autografata "Alla Comunità di Sant’Egidio con affetto e amicizia".