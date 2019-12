news

Andrea Riccardi in visita alle "case rosse" per i malati psichiatrici di Tirana: un posto speciale nel cuore della Comunità

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

C'è allegria e anche un po' di commozione nei malati e negli operatori delle case per i malati psichiatrici che la Comunità gestisce a Tirana in Albania, per la visita di Andrea Riccardi. E' stato qui poco più di un anno fa, e il suo ritorno è una festa, per chi, dopo anni trascorsi nell'anonimato e nell'abbandono, ha trovato, nelle "case rosse", una vita nuova, nutrita dall'amicizia e dalla cura personale degli amici della Comunità.

Questa volta la festa è ancora più bella, perchè la "famiglia" si è allargata: ci sono anche le ospiti della nuova casa famiglia di Kavaje, 6 donne che da qualche mese hanno potuto lasciare l'ospedale psichiatrico di Elbasan e vivono in una bella casetta non lontano da Durazzo. Andrea Riccardi ha incoraggiato tutti coloro che, nelle case famiglia, si prendono cura di chi è più fragile, affinchè si rafforzi questa rete di sostegno e di inclusione che rappresenta un nuovo modello di cura in Albania.



Vai alle news precedenti