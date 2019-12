news

Un #NatalePerTutti: ecco come lo prepara la Comunità di Sant'Egidio nel mondo - FOTOGALLERY

Nelle foto la preparazione del Pranzo di Natale con i poveri, amici della Comunità di Sant'Egidio, a cui partecipano circa 60 mila persone in un centinaio di città italiane e 240 mila in oltre 70 Paesi di tutti i continenti. È la preparazione di un #NatalePerTutti, di una grande tavolata capace di mettere insieme tante persone diverse tra loro, in una festa della generosità che vorremmo si vivesse così ogni giorno dell'anno.

Nasce tutto da un invito







Lagos, Nigeria



Yogyakarta, Indonesia





Ucraina



... un invito bello e con il proprio nome





così come è scritto il nome su ogni regalo





Bandung, Indonesia





I regali sono preparati con cura





qui dagli anziani di Monaco (Germania)





a Bangui, in Repubblica Centrafricana





a Roma



Le decorazioni vengono ultimate



Mosca, Russia





Città del Messico



Si trasportano le ultime cose



Senegal







La tavola viene apparecchiata



Mosca, Russia



Roma, Italia





Madrid, Spagna





Madrid, Spagna



Si inizia a cucinare



Hoboken, Belgio





