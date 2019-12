news

Carcere: il 26 dicembre pranzo a Regina Coeli. Feste e distribuzioni di regali in più di 30 istituti penitenziari in tutta Italia

Il 26 dicembre a Regina Coeli la Comunità di Sant'Egidio accoglie a pranzo un centinaio di detenuti, mentre lasagne, polpettone e regali vengono offerti in tutte le sezioni del carcere. Giunto alla decima edizione, il "pranzo di Santo Stefano" a Regina Coeli è divenuto oramai una tradizione che dà il via a una serie di iniziative di solidarietà nelle carceri di tutta Italia. Fino all'Epifania feste e distribuzioni di regali si svolgeranno in più di 30 istituti penitenziari e raggiungeranno migliaia di detenuti.